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Организатор "титушок" Майдана Юрий Крысин получил новое подозрение за действия в тюрьме

Суббота, 1 мая 2021, 16:26
Организатор титушок Майдана Юрий Крысин получил новое подозрение за действия в тюрьме
Юрий Крысин, фото Эльдара Сарахмана, УП

Юрий Крысин, осужденный за организацию нападения на журналиста Вячеслава Еремея в 2014 году и обвиненный в организации "титушок" во времена Майдана, получил новое подозрение по месту отбывания наказания.

Источник: hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Департамента стратегических расследований Наталья Калиновская

Детали: Следователи подозревают его, двух "смотрящих" и сообщника в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии.

По данным следствия, "криминальный авторитет" по кличке "Шкаф" - Юрий Крысин - вместе с двумя "смотрящими" в колонии и еще одним заключенным организовали противоправные действия.

Дословно полиция: "Злоумышленники терроризировали двух других содержащихся колонии, заставляя их соблюдать "воровские законы", подчиняться преступному воздействию, конфликтовать с администрацией учреждения и собирать средства в так называемый "общак".

Додатково: По данным следствия, для осуществления давления "авторитеты" нанесли двум заключенным телесные повреждения.

В Дарницком суде Крысину инкриминируют преступления по пяти статьям, в частности пытки и пособничество в совершении преступления.

29 апреля следователи сообщили о подозрениях всем четырем "авторитетам". Им инкриминируют ст. 392 Уголовного кодекса Украины - терроризирование осужденных. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Юрия Крысина Игорь Василенко в комментарии отметил, что он пока не знаком с этой ситуацией.

Напомним:

  • Суд дал Крысину пять лет реального срока как соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия.
  • Крысин также фигурирует в деле о преследовании майдановцев так называемыми "титушки" во время Революции достоинства. Крысина обвиняют в том, что он координировал нападение на активистов в центре Киева, а также похищения и пытки людей.
  • Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".

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Темы: Майдантюрьма
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