Под судом против Крысина собрались "титушки"

К Дарницкому райсуду Киева, где в понедельник слушается дело Юрия Крысина, стягиваются подозрительные молодые люди спортивного телосложения.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

"Титушки" собираются неподалеку от здания суда, в парке "Таращанец".

По подсчетам УП, их там около 50. На просьбу представиться они не отвечают.

Также у суда собираются националистические общественные организации С14 и "Национальный корпус".

Фото: Эльдар Сарахман

Фото: Эльдар Сарахман

Рассмотрение дела было назначено на 13:30, но началось оно около 14:00. В нем Крысина обвиняют в пытках, в результате которых пострадали Владислав Иваненко, Светлана Кирилаш и Екатерина Веремий.

Также обвиняемым по делу проходит Сергей Чемес, который сейчас находится под стражей.

На суд пришел и сам Крысин, которого не арестовывали. У здания его встретили активисты и задали несколько вопросов. В ответ Крысин сквернословил и говорил, что не виноват в убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Юрий Крысин Фото: Эльдар Сарахман

По информации "Громадського", также Крысин заявил активистам, что не знает парней, которые собрались, однако позже подошел к ним и общался.

Как сообщает корреспондент УП, на заседании Крысин и двое защитников Игорь Василенко и Татьяна Гнатюк попросили суд перенести слушание дела. Свое ходатайство обвиняемый объясняет тем, что его адвокат находится в Луганской области. Защитники ходатайствуют, потому что хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

После этого суд отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение относительно ходатайства о продлении меры пресечения для Чемеса и решить, переносить ли судебное заседание.

Тем временем к суду подошло подкрепление из 40 нацдружинникив и 15 членов С14. Также к суду подогнали еще один автобус с правоохранителями.

Фото: Эльдар Сарахман

Фото: Эльдар Сарахман

По словам активистов, около 14:30 большинство "титушек" пошли на Дарницкий вокзал. С14 утверждает, что часть из них в столовой "Пузата хата".

Националисты зашли во двор суда и выкрикивают "Крысина за решетку!"

На видео внизу мама Веремия Екатерина на заседании просит суд наказать Крысина, а сам Крысин просит об отсрочке рассмотрения дела.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. Рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор Крысину перенесли на 19 марта.

Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП