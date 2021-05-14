Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На здании офиса канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак поддержки

Пятница, 14 мая 2021, 18:56

На крыше офиса федерального канцлера Австрии в пятницу был поднят государственный флаг Израиля в знак солидарности.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня израильский флаг был поднят на крыше Федеральной канцелярии в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения! Вместе мы стоим на стороне Израиля", - написал Курц в Twitter.

Напомним, в Германии на фоне нынешнего обострения палестино-израильского противостояния прошла волна акций антиизраильского и антиеврейского характера.

Европейский союз призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить насилие и не допустить дальнейшего развития конфликта.

Темы: АвстрияИзраиль


powered by lun.ua
Главное сегодня

При Порошенко на госдачах поселились "непонятные личности", будем выселять - Зеленский

СНБО вводит санкции против полтысячи "воров в законе"

Власти РФ решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

фотоСеменченко заподозрили в теракте: обвиняют в обстреле канала "112"

Греция открыла границы для туристов из Украины - официально

Украину превращают на "антироссию" – Путин

Все новости...
Австрия
Канцлер Австрии стал подозреваемым в антикоррупционном расследовании: мог соврать парламенту
Австрия договорилась купить 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"
Канцлер Австрии предлагает провести встречу Байдена с Путиным в Вене
Последние новости
18:56
фотоНа здании офиса канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак поддержки
18:42
Строительство аэропорта "Днепр" продолжается - Криклий
18:25
При Порошенко на госдачах поселились "непонятные личности", будем выселять - Зеленский
18:23
Исполнительная служба арестовала банковские счета "Укрзализныци" за долги – СМИ
18:15
В Совбезе придумали, как извещать граждан о чрезвычайных ситуациях
18:13
фото"Золотая гривня": НБУ вводит в обращение еще одну памятную монету
18:12
СНБО принял стратегию киберзащиты, чтобы сделать Украину передовой в мире
18:09
Закрытие межбанка: гривня укрепилась
18:08
СНБО вводит санкции против полтысячи "воров в законе"
17:56
Строительство аэропорта "Днепр" продолжается - Криклий
Все новости...