Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На здании офиса канцлера Австрии подняли флаг Израиля в знак поддержки

Пятница, 14 мая 2021, 18:56

На крыше офиса федерального канцлера Австрии в пятницу был поднят государственный флаг Израиля в знак солидарности.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня израильский флаг был поднят на крыше Федеральной канцелярии в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения! Вместе мы стоим на стороне Израиля", - написал Курц в Twitter.

Напомним, в Германии на фоне нынешнего обострения палестино-израильского противостояния прошла волна акций антиизраильского и антиеврейского характера.

Европейский союз призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить насилие и не допустить дальнейшего развития конфликта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвстрияИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Австрия
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе защиты неба
Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: