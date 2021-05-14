На будівлі офісу канцлера Австрії підняли прапор Ізраїлю на знак підтримки

На даху будівлі офісу федерального канцлера Австрії в п'ятницю було піднято державний прапор Ізраїлю на знак солідарності.

Про це заявив канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ізраїльський прапор було піднято на даху Федеральної канцелярії на знак солідарності з Ізраїлем. Терористичні атаки на Ізраїль заслуговують найрішучішого засудження! Разом ми стоїмо на боці Ізраїлю", - написав Курц в Twitter.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

Нагадаємо, у Німеччині на тлі нинішнього загострення палестино-ізраїльського протистояння прокотилась хвиля акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру.

Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Із Сектора Гази здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

ХАМАС з Сектора Гази знову запустив сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримував авіаудари.