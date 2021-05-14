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На будівлі офісу канцлера Австрії підняли прапор Ізраїлю на знак підтримки

П'ятниця, 14 травня 2021, 18:56

На даху будівлі офісу федерального канцлера Австрії в п'ятницю було піднято державний прапор Ізраїлю на знак солідарності.

Про це заявив канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ізраїльський прапор було піднято на даху Федеральної канцелярії на знак солідарності з Ізраїлем. Терористичні атаки на Ізраїль заслуговують найрішучішого засудження! Разом ми стоїмо на боці Ізраїлю", - написав Курц в Twitter.

Нагадаємо, у Німеччині на тлі нинішнього загострення палестино-ізраїльського протистояння прокотилась хвиля акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру. 

Палестинсько-ізраїльський конфлікт  загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька  арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Із Сектора Гази здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

ХАМАС з Сектора Гази знову запустив сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримував авіаудари.

"Українська правда" у Threads

Теми: АвстріяІзраїль
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