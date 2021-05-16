В Исландии выставили на продажу земельный участок с действующим вулканом

Исландская семья, которая владеет землей, где в марте начал извергаться вулкан, получила предложения от потенциальных покупателей, заинтересованных в разработке туристической территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Я знаю, что земля продается по правильной цене, и мы уже получили по крайней мере два предложения", - сказала совладелица участка Анна Тордис Гудмундсдоттир. Она одна из 19 наследников, которые обладают территорией фермы, известной как Граун.

Напомним, Фаградальсфьялл, что на полуострове Рейкьянес, примерно в 30 километрах к юго-западу от столицы, проснулся в середине марта 2021 года. Это первое его извержение за около 800 лет.

Ученые говорят, что он может извергать лаву годами. Вулкан посетили уже более 10 000 туристов.

Чтобы справиться с накоплением посетителей, власти Исландии устроили 3,5 километровую пешеходную дорожку к месту извержения и патрулируют территорию.

Исландский закон веками защищал право людей проходить пешком через частную землю. Однако увеличение туризма до пандемии повлекло дискуссию о праве землевладельцев взимать плату за вход с посетителей многих природных сокровищ Исландии, расположенных на частной земле.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что государство не планирует покупать землю, однако потенциальным новым владельцам земли не будет позволено ограничивать доступ общественности к этому месту.

Правительство выделило 70 млн крон (564 000 долларов) государственных средств на строительство инфраструктуры и надзор в районе извержения.

Землевладельцы имеют бесспорное право взимать плату за услуги, предоставляемые на их земли, обеспечивая выгодные деловые возможности вокруг желаемых туристических достопримечательностей. Нынешние владельцы ожидают, что в результате место будет кметь сервисный центр и автостоянку. Кроме того, предусматривается выдача туристическим компаниям эксклюзивных лицензий на проезд к месту извержения или приземление вертолетов рядом.

Земля поколениями принадлежала одной семье. Гудмундсдоттир сказала, что семья годами рассматривала вопрос продажи земли, хотя на продажу участок никогда так и не выставили. Ее двоюродный брат Сигурдур Гуджон Гисласон, председатель Ассоциации землевладельцев Грауна, на прошлой неделе сообщил местной телевизионной станции Stod 2, что заинтересованные покупатели готовы приобрести часть земли или ее всю. Он не стал обсуждать цену.