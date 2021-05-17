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В Раду проходят 4 партии, в "ЕС" и ОПЗЖ одинаковая поддержка – опрос

Понедельник, 17 мая 2021, 18:16

На выборах в Верховную Раду пройдут четыре партии, которые преодолеют 5% барьер - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина".

Источник: Всеукраинский социологический опрос, проведенный Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института

Детали: Согласно ответам респондентов, если бы парламентские выборы провели в следующее воскресенье, "слуги народа" поддержали бы 22% опрошенных.

За "ЕС" и ОПЗЖ проголосовали бы по 17% людей, а за "Батькивщину" - 12%.

Не преодолевают барьер три партии, которые набрали 4% поддержки - "Сила и честь", "Радикальная партия" и "Украинская стратегия".

"Голос", который сейчас в парламенте, поддержали 2% респондентов.

 

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет наибольшую поддержку имеет "Слуга народа" (16%).

Люди 36-50 лет больше голосовали бы за "Европейскую солидарность" (10%).

"Оппозиционная платформа" имеет самый высокий рейтинг среди украинцев в возрасте от 51 года (14%).

На западе Украины больше всего голосов имеет "ЕС", в центре и на юге "Слуга народа", а на востоке - с большим отрывом ОПЗЖ.

Более четверти в возрасте от 18 до 50 лет сообщили, что не голосовали бы. Также выборы не пришла бы пятая часть украинцев от 51 года.

 

Справка: Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 13 по 21 марта.

Методология основывалась на личных интервью по месту жительства респондентов с общим объемом выборки 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше. Результаты были взвешены по регионам, возрасту и гендерным распределением на основе данных Государственного комитета статистики Украины по состоянию на 1 января 2019 года. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%

Украинская правда
Темы: Верховная Радаопрос


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