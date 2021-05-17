До Ради проходять 4 партії, у "ЄС" та ОПЗЖ однакова підтримка – опитування

На виборах у Верховну Раду пройдуть чотири партії, які подолають 5% бар'єр – "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина".

Джерело: опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту

Деталі: Згідно з відповідями респондентів, якби парламентські вибори провели наступної неділі, "Слугу народу" підтримали б 22% опитаних. За "ЄС" та ОПЗЖ проголосували б по 17% людей, а за "Батьківщину" - 12%.

Не долають бар’єр три партії, які набрали 4% підтримки – "Сила і честь", "Радикальна партія" та "Українська стратегія".

"Голос", який наразі є у парламенті, підтримали 2% респондентів.

Серед опитаних віком від 18 до 35 років найбільшу підтримку має "Слуга народу" (16%).

Люди 36-50 років найбільше голосували б за "Європейську солідарність" (10%).

"Опозиційна платформа" має найвищий рейтинг серед українців віком від 51 року (14%).

На заході України найбільше голосів має "ЄС", у центрі та на півдні "Слуга народу", а на сході – з великим відривом ОПЗЖ.

Понад чверть віком від 18 до 50 років повідомили, що не голосували б. Також не вибори не прийшла б п’ята частина українців від 51 року.

Довідково: Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 13 по 21 березня.

Методологія ґрунтувалася на особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів із загальним обсягом вибірки 2 400 жителів у віці 18 років і старше. Результати були зважені за регіонами, віком і гендерним розподілом на основі даних Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2019 року. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.

Нагадаємо: Згідно з березневим опитуванням "Рейтинга", в Раду проходили 6 партій: "Слуга народу" (20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати)", "Європейська солідарність" (15%), "Опозиційна платформа – За життя" (14,8%), "Батьківщина" (12,4%), "Сила і честь" (5%) та "Українська стратегія Гройсмана" (5%).

У травні оприлюднили нове опитування – у Верховну Раду пройшли б 4 партії.