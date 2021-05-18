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США осудили репрессии в оккупированном Крыму и пообещали участие в "Крымской платформе"

Вторник, 18 мая 2021, 22:51
США осудили репрессии в оккупированном Крыму и пообещали участие в Крымской платформе

США осуждают нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму и примут участие в первом саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа.

Краткое заявление об этом опубликовал госсекретарь США Энтони Блинкен к годовщине депортации крымских татар советской властью, пишет "Европейская правда".

"Мы осуждаем нарушения Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар из родного полуострова. Мы ожидаем будущего участия в саммите "Крымской платформы" в августе. Крым - это Украина", - написал он в своем Twitter.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала, что Штаты будут представлены на высоком уровне и на саммите Крымской платформы и торжествах к 30-летию независимости Украины, но в Вашингтоне пока не готовы сообщить, кто именно это будет.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Как сообщалось, участие в инаугурационном саммите Крымской платформы подтвердил президент Латвии Егилс Левитс.

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