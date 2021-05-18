США засудили репресії в окупованому Криму та пообіцяли участь у "Кримській платформі"

США засуджують порушення Росією прав людини в окупованому Криму та візьмуть участь у першому саміті "Кримської платформи", що відбудеться 23 серпня.

Коротку заяву про це опублікував держсекретар США Ентоні Блінкен до річниці депортації кримських татар радянською владою, пише "Європейська правда".

"Ми засуджуємо порушення (прав людини) Росією у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортації Сталіним безлічі кримських татар з рідного півострова. Ми очікуємо на майбутню участь у саміті "Кримської платформи" у серпні. Крим - це Україна", - написав він у своєму Twitter.

We condemn Russia's abuses in Crimea, especially on May 18 as we reflect on the 77th anniversary of Stalin’s deportation of countless Crimean Tatars from their native peninsula. We look forward to participating in the Crimea Platform Summit in August. #CrimeaIsUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2021

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала, що Штати будуть представлені на високому рівні і на саміті Кримської платформи, і урочистостях до 30-річчя незалежності України, але у Вашингтоні поки не готові повідомити, хто саме це буде.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Як повідомлялося, участь в інавгураційному саміті Кримської платформи підтвердив президент Латвії Егілс Левітс.

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