США засудили репресії в окупованому Криму та пообіцяли участь у "Кримській платформі"

США засуджують порушення Росією прав людини в окупованому Криму та візьмуть участь у першому саміті "Кримської платформи", що відбудеться 23 серпня.

Коротку заяву про це опублікував держсекретар США Ентоні Блінкен до річниці депортації кримських татар радянською владою, пише "Європейська правда".

"Ми засуджуємо порушення (прав людини) Росією у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортації Сталіним безлічі кримських татар з рідного півострова. Ми очікуємо на майбутню участь у саміті "Кримської платформи" у серпні. Крим - це Україна", - написав він у своєму Twitter.

We condemn Russia's abuses in Crimea, especially on May 18 as we reflect on the 77th anniversary of Stalin’s deportation of countless Crimean Tatars from their native peninsula. We look forward to participating in the Crimea Platform Summit in August. #CrimeaIsUkraine