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Закон об олигархах будет учитывать опыт США – Кулеба

Воскресенье, 2 мая 2021, 18:59

Закон об олигархах, который предложил разработать президент Владимир Зеленский, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Тот закон, который инициировал президент, будет учитывать непосредственно практику антитрестовского законодательства США".

Детали: Он добавил, что "феномен олигархии" имел место в различных странах, в том числе и в США.

"США имели эту проблему. Путь, как решить эту проблему, есть. Президент четко озвучил намерение эту рамку создать. И теперь юристы работают над написанием соответствующего законодательства", - отметил глава МИД.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Темы: олигархиКулеба ДмитрийСША


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