Закон об олигархах будет учитывать опыт США – Кулеба

Закон об олигархах, который предложил разработать президент Владимир Зеленский, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Тот закон, который инициировал президент, будет учитывать непосредственно практику антитрестовского законодательства США".

Детали: Он добавил, что "феномен олигархии" имел место в различных странах, в том числе и в США.

"США имели эту проблему. Путь, как решить эту проблему, есть. Президент четко озвучил намерение эту рамку создать. И теперь юристы работают над написанием соответствующего законодательства", - отметил глава МИД.

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