Закон об олигархах будет учитывать опыт США – Кулеба
Воскресенье, 2 мая 2021, 18:59
Закон об олигархах, который предложил разработать президент Владимир Зеленский, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Тот закон, который инициировал президент, будет учитывать непосредственно практику антитрестовского законодательства США".
Детали: Он добавил, что "феномен олигархии" имел место в различных странах, в том числе и в США.
"США имели эту проблему. Путь, как решить эту проблему, есть. Президент четко озвучил намерение эту рамку создать. И теперь юристы работают над написанием соответствующего законодательства", - отметил глава МИД.
Предыстория:
- 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
- Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.