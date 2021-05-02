Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон об олигархах будет учитывать опыт США – Кулеба

Воскресенье, 2 мая 2021, 18:59
Закон об олигархах будет учитывать опыт США – Кулеба

Закон об олигархах, который предложил разработать президент Владимир Зеленский, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Тот закон, который инициировал президент, будет учитывать непосредственно практику антитрестовского законодательства США".

Детали: Он добавил, что "феномен олигархии" имел место в различных странах, в том числе и в США.

"США имели эту проблему. Путь, как решить эту проблему, есть. Президент четко озвучил намерение эту рамку создать. И теперь юристы работают над написанием соответствующего законодательства", - отметил глава МИД.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: олигархиКулеба ДмитрийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
олигархи
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Российский олигарх Лисин перевел ключевые активы с Кипра в Абу-Даби − Bloomberg
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: