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Латвия и Эстония отреагировали на посадку в Минске Ryanair с оппозиционером

Воскресенье, 23 мая 2021, 18:33

Латвия и Эстония отреагировали на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был редактор оппозиционных телеграмм-каналов, назвав действия Беларуси неприемлемыми.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это абсолютно неприемлемо и противоречит международному праву. Самолет и ВСЕ пассажиры должны быть немедленно освобождены и продолжить путешествие в конечный пункт назначения. Международная реакция должна быть мощной и эффективной", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что на борту самолета находятся также как минимум двое граждан Латвии.

"Шокирующий поступок режима в Беларуси - принудительная посадка в Минске пассажирского самолета рейса FR4978 из Афин в Вильнюс с белорусским политическим активистом... Требуем немедленного освобождения всех пассажиров и команды и расследования этого беспрецедентного события", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

Президент Литвы Гитанас Науседа также назвал инцидент беспрецедентным и требует срочно освободить задержанного Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали.

В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь. "Белсат" пишет, что хоча Протасевича внесли в "терористический список", официально ему не предъявляли обвинение в терроризме.  

Темы: ЛатвияЭстонияБеларусь


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