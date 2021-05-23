Латвия и Эстония отреагировали на посадку в Минске Ryanair с оппозиционером

Латвия и Эстония отреагировали на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был редактор оппозиционных телеграмм-каналов, назвав действия Беларуси неприемлемыми.

Об этом сообщает "Европейская правда".

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

"Это абсолютно неприемлемо и противоречит международному праву. Самолет и ВСЕ пассажиры должны быть немедленно освобождены и продолжить путешествие в конечный пункт назначения. Международная реакция должна быть мощной и эффективной", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что на борту самолета находятся также как минимум двое граждан Латвии.

"Шокирующий поступок режима в Беларуси - принудительная посадка в Минске пассажирского самолета рейса FR4978 из Афин в Вильнюс с белорусским политическим активистом... Требуем немедленного освобождения всех пассажиров и команды и расследования этого беспрецедентного события", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

Президент Литвы Гитанас Науседа также назвал инцидент беспрецедентным и требует срочно освободить задержанного Протасевича.

Shocking act by #Belarus regime: forced landing of @Ryanair passenger flight FR4978 Athens-Vilnius with BY political activist & founder @NEXTA_EN Roman Protasevich on board. Demand immediate release of all passengers/crew + intl investigation of this unprecedented event. — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) May 23, 2021

Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали.

В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь. "Белсат" пишет, что хоча Протасевича внесли в "терористический список", официально ему не предъявляли обвинение в терроризме.