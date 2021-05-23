Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвия и Эстония отреагировали на посадку в Минске Ryanair с оппозиционером

Воскресенье, 23 мая 2021, 18:33
Латвия и Эстония отреагировали на посадку в Минске Ryanair с оппозиционером

Латвия и Эстония отреагировали на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был редактор оппозиционных телеграмм-каналов, назвав действия Беларуси неприемлемыми.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это абсолютно неприемлемо и противоречит международному праву. Самолет и ВСЕ пассажиры должны быть немедленно освобождены и продолжить путешествие в конечный пункт назначения. Международная реакция должна быть мощной и эффективной", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что на борту самолета находятся также как минимум двое граждан Латвии.

"Шокирующий поступок режима в Беларуси - принудительная посадка в Минске пассажирского самолета рейса FR4978 из Афин в Вильнюс с белорусским политическим активистом... Требуем немедленного освобождения всех пассажиров и команды и расследования этого беспрецедентного события", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

Президент Литвы Гитанас Науседа также назвал инцидент беспрецедентным и требует срочно освободить задержанного Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали.

В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь. "Белсат" пишет, что хоча Протасевича внесли в "терористический список", официально ему не предъявляли обвинение в терроризме.  

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛатвияЭстонияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Латвия
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Литва и Латвия: НАТО должно усилить защиту восточных границ из-за "вагнеровцев" в Беларуси
Латвия внесла Россию в список офшоров
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: