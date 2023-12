Латвия и Эстония отреагировали на посадку в Минске Ryanair с оппозиционером

Латвия и Эстония отреагировали на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, на борту которого был редактор оппозиционных телеграмм-каналов, назвав действия Беларуси неприемлемыми.

Об этом сообщает "Европейская правда".

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb