Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Латвія та Естонія відреагували на посадку в Мінську Ryanair з опозиціонером

Неділя, 23 травня 2021, 18:33

Латвія та Естонія відреагували на вимушену посадку у Мінську рейса Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був редактор опозиційних телеграм-каналів, назвавши дії Білорусі кричущими та неприйнятними.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це абсолютно неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Літак і ВСІ пасажири мають бути негайно звільнені та продовжити подорож до кінцевого пункту призначення. Міжнародна реакція має бути потужною та ефективною", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс. Він зазначив, що на борту літака перебувають також щонайменш двоє громадян Латвії.

"Шокуючий вчинок режиму у Білорусі - примусова посадка у Мінську пасажирського літака рейсу FR4978  з Афін до Вільнюса з білоруським політичним активістом… Вимагаємо негайного звільнення усіх пасажирів та команди і розслідування цієї безпрецедентної події", - йдеться у заяві МЗС Естонії.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше назвав інцидент безпрецедентним та вимагає терміново звільнити затриманого Протасевича.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був колишній редактор телеграм-каналу  NEXTA Роман Протасевич; його затримали.

У телеграм-каналі "Пул Первого", що контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач. 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимушена посадка у Мінську рейсу Ryanair, яким летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA, явно є операцією спецслужб Білорусі. Вона наголосила також, що Протасевичу, якого в Білорусі звинувачують у тероризмі, загрожує смертна кара. "Белсат" пише, що хоча Протасевича внесли у "терористичний список", офіційно йому не висували звинувачення у тероризмі.  

Теми: ЛатвіяЕстоніяБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Протасевич писав, що перед вильотом з Афін його вистежували – NEXTA

В Італії 9 загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі

Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером

У Путіна розповіли про підготовку до можливої зустрічі із Зеленським

відеоЗ літака, що посадили у Мінську, силовики зняли засновника NЕХТА й затримали

відео, оновленоУ Мінську екстрено приземлився літак Ryanair, до аеропорту прибули "швидкі" й сапери

Усі новини...
Латвія
У парламенті Латвії створили групу підтримки "Кримської платформи"
У Латвії місцевого артиста перевіряють через виступ в окупованому Криму – ЗМІ
Рига вважає санкції РФ спробою тиску через мовну політику Латвії
Останні новини
18:33
Латвія та Естонія відреагували на посадку в Мінську Ryanair з опозиціонером
18:17
Протасевич писав, що перед вильотом з Афін його вистежували – NEXTA
18:00
Стрілянина в Умані: поліція затримала громадянина Ізраїлю
17:49
ООС: окупанти ведуть провокаційні обстріли
17:39
Президент Литви вимагає від Білорусі звільнити опозиціонера Протасевича
17:20
У Міноборони Білорусі заявили, що винищувач мав "допомогти" літаку Ryanair приземлитися
17:01
У Києві за добу підтвердили 73 випадки коронавірусу
16:39
Тихановська: посадка Ryanair з опозиціонером - операція спецслужб
16:20
ЗМІ: прокладку "Північного потоку 2" відновлено
16:12
В Італії 9 загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі
Усі новини...