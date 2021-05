Латвія та Естонія відреагували на посадку в Мінську Ryanair з опозиціонером

Латвія та Естонія відреагували на вимушену посадку у Мінську рейса Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був редактор опозиційних телеграм-каналів, назвавши дії Білорусі кричущими та неприйнятними.

Про це повідомляє "Європейська правда".

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb