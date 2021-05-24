Марш трансгендеров в Киеве: омбудсмен обратилась к правоохранителям

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила запрос в правоохранительные органы по расследованию "нетолерантного и агрессивного отношения" к участникам Марша трансгендеров.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь Денисовой: "22 мая в Киеве на Михайловской площади состоялся Марш трансгендеров, во время которого были зафиксированы случаи нетолерантного и агрессивного отношения к участникам собрания.

Мною направлен запрос в правоохранительные органы для надлежащего расследования указанных фактов, в том числе с учетом вероятного мотива нетерпимости по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Напомним: В субботу в Киеве прошел традиционный Транс-Марш, во время шествия несколько человек пытались напасть на участников.