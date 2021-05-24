Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марш трансгендеров в Киеве: омбудсмен обратилась к правоохранителям

Понедельник, 24 мая 2021, 16:03
Марш трансгендеров в Киеве: омбудсмен обратилась к правоохранителям
фото: КАРИНА БУГАЙЧЕНКО /СУСПІЛЬНЕ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила запрос в правоохранительные органы по расследованию "нетолерантного и агрессивного отношения" к участникам Марша трансгендеров.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь Денисовой: "22 мая в Киеве на Михайловской площади состоялся Марш трансгендеров, во время которого были зафиксированы случаи нетолерантного и агрессивного отношения к участникам собрания.

Мною направлен запрос в правоохранительные органы для надлежащего расследования указанных фактов, в том числе с учетом вероятного мотива нетерпимости по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Напомним: В субботу в Киеве прошел традиционный Транс-Марш, во время шествия несколько человек пытались напасть на участников.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевомбудсмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: