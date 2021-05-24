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Марш трансгендерів у Києві: омбудсмен звернулася до правоохоронців

Понеділок, 24 травня 2021, 16:03
фото: КАРІНА БУГАЙЧЕНКО /СУСПІЛЬНЕ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила запит до правоохоронних органів щодо розслідування "нетолерантного та агресивного ставлення" до учасників Маршу трансгендерів.

Джерело: Денісова у Facebook

Пряма мова Денісової: "22 травня у Києві на Михайлівській площі відбувся Марш трансгендерів, під час якого були зафіксовані випадки нетолерантного та агресивного ставлення до учасників зібрання.

Мною направлений запит до правоохоронних органів щодо належного розслідування вказаних фактів, у тому числі з урахуванням ймовірного мотиву нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".

Нагадаємо: У суботу в Києві пройшов традиційний Транс-Марш, під час ходи кілька осіб намагалися напасти на учасників.

Українська правда
Теми: Київомбудсмен


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