Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия начнет вакцинацию подростков в июне

Пятница, 28 мая 2021, 03:40

В Германии подростков в возрасте от 12 до 16 лет будут записывать на вакцинацию против COVID-19 после 7 июня.

Источник: Канцлер ФРГ Ангела Меркель, цитирует Укринформ

Прямая речь: "12-16-летние смогут записать на вакцинацию после 07.06, когда будет снята очередность".

Детали: Biontech / Pfizer подали заявку на утверждение вакцины против SARS-Cov2 для детей и подростков в возрасте от 12 лет, одобрение которой ожидается со стороны ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам - ред.).

Меркель отметила, что скорость вакцинации будет зависеть от количества имеющихся вакцин.

При любых условиях, подчеркнула она, безопасное функционирование школ будет оставаться приоритетом независимо от того, сколько учеников воспользуется предложением, а вакцинация остается добровольной.

Политик подтвердила, что к концу лета все желающие будут иметь возможность сделать прививку, как было обещано еще в феврале.

В настоящее время, сообщила Меркель, по крайней мере одной дозой вакцины привито 41,5% населения (35 млн человек), что она назвала очень хорошим показателем; двумя дозами, следовательно полностью - 15,7% жителей (13 млн).

Большим успехом канцлер назвала существенное уменьшение в больницах тяжелых больных. При этом она подчеркнула, что пандемия еще не завершилась.

По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в ФРГ было подтверждено 6 313 новых случаев инфицирования. Семидневный уровень заболеваемости упал ниже 50 на 100 тысяч и составляет сейчас 41 на 100 тысяч.

Почти по всей стране постепенно смягчаются карантин.

Напомним: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.

Темы: Германиявакцинациядети


powered by lun.ua
Главное сегодня

США сообщили России, не будут возобновлять Договор об открытом небе – СМИ

Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила председателя правления

К Протасевичу пустили адвоката

Врать как дышать: ZN ответило ОП на обвинения после статьи о "деолигархизации"

В ОП назвали "фантазиями" текст законопроекта об олигархах, опубликованный в СМИ

Турция заставила союзников по НАТО смягчить позицию по Беларуси – СМИ

Все новости...
Германия
Правительство Германии отвергло идею сопредседателя "Зеленых" по оружию для Украины
Кулеба обсудил с сопредседателем немецких "Зеленых" противодействие "Северному потоку-2"
Сопредседатель немецких "Зеленых" поддержал предоставление Украине оружия
Последние новости
06:24
Украина – 3-я в Европе по суточной смертности от Covid
05:43
видеоС некоторыми проблемами вертолет Ingenuity совершил 6 полет на Марсе
04:52
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала немедленно освободить Протасевича
04:04
США сообщили России, не будут возобновлять Договор об открытом небе – СМИ
03:40
Германия начнет вакцинацию подростков в июне
03:05
ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса
02:42
Китай обвинил США в "политических манипуляциях" из-за расследования причин пандемии Covid-19
01:57
Асад в четвертый раз избран президентом Сирии на выборах, которых не признает Запад
01:27
США призывают Россию не ограничивать мандат действия миссии ОБСЕ на границе с Украиной
00:48
Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила председателя правления
Все новости...