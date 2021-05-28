Германия начнет вакцинацию подростков в июне

В Германии подростков в возрасте от 12 до 16 лет будут записывать на вакцинацию против COVID-19 после 7 июня.

Источник: Канцлер ФРГ Ангела Меркель, цитирует Укринформ

Прямая речь: "12-16-летние смогут записать на вакцинацию после 07.06, когда будет снята очередность".

Детали: Biontech / Pfizer подали заявку на утверждение вакцины против SARS-Cov2 для детей и подростков в возрасте от 12 лет, одобрение которой ожидается со стороны ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам - ред.).

Меркель отметила, что скорость вакцинации будет зависеть от количества имеющихся вакцин.

При любых условиях, подчеркнула она, безопасное функционирование школ будет оставаться приоритетом независимо от того, сколько учеников воспользуется предложением, а вакцинация остается добровольной.

Политик подтвердила, что к концу лета все желающие будут иметь возможность сделать прививку, как было обещано еще в феврале.

В настоящее время, сообщила Меркель, по крайней мере одной дозой вакцины привито 41,5% населения (35 млн человек), что она назвала очень хорошим показателем; двумя дозами, следовательно полностью - 15,7% жителей (13 млн).

Большим успехом канцлер назвала существенное уменьшение в больницах тяжелых больных. При этом она подчеркнула, что пандемия еще не завершилась.

По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в ФРГ было подтверждено 6 313 новых случаев инфицирования. Семидневный уровень заболеваемости упал ниже 50 на 100 тысяч и составляет сейчас 41 на 100 тысяч.

Почти по всей стране постепенно смягчаются карантин.

Напомним: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.