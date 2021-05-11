В США разрешили вакцинировать подростков вакциной Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, регулятор США вносит поправки в Разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA), чтобы включить в него детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Отмечается, что таким образом расширена программа по вакцинации в стране, поскольку ее темпы значительно снизились.

Предыстория: