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В США разрешили вакцинировать подростков вакциной Pfizer

Вторник, 11 мая 2021, 00:38
PAP/EPA/CLAUDIO PERI

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.

Источник: The Guardian

Детали: В частности, регулятор США вносит поправки в Разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA), чтобы включить в него детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Отмечается, что таким образом расширена программа по вакцинации в стране, поскольку ее темпы значительно снизились.

Предыстория:

  • Вакцина от Pfizer на 100% эффективна для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом свидетельствуют результаты клинического исследования с участием 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет в США.
  • Ранее вакцина была разрешена к применению в США для людей в возрасте от 16 лет.
  • Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет.

Темы: вакцинация


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