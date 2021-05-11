В США разрешили вакцинировать подростков вакциной Pfizer
Вторник, 11 мая 2021, 00:38
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.
Источник: The Guardian
Детали: В частности, регулятор США вносит поправки в Разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA), чтобы включить в него детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Отмечается, что таким образом расширена программа по вакцинации в стране, поскольку ее темпы значительно снизились.
Предыстория:
- Вакцина от Pfizer на 100% эффективна для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом свидетельствуют результаты клинического исследования с участием 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет в США.
- Ранее вакцина была разрешена к применению в США для людей в возрасте от 16 лет.
- Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет.