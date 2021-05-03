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США призвали к правосудию по делу Шеремета, Гонгадзе и Комарова

Понедельник, 3 мая 2021, 15:19

Соединенные Штаты призывают к осуществлению правосудия в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других.

Источник: пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в обращении по случаю Всемирного дня свободы прессы

Прямая речь: "Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации.

Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы".

Предыстория:

  • Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 20 июня 2019 года умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая.

Украинская правда
Темы: СШАСМИдело ГонгадзеДело Шеремета


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