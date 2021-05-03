США призвали к правосудию по делу Шеремета, Гонгадзе и Комарова

Соединенные Штаты призывают к осуществлению правосудия в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других.

Источник: пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в обращении по случаю Всемирного дня свободы прессы

Прямая речь: "Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации.

Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы".

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