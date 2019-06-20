Избитый в 4 мая Черкассах журналист Комаров умер, не выходя из комы
Черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, умер.
Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.
"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", - написал он.
Томиленко отметил, что единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова.
"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы", - пояснил Томиленко.
Он добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.
"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - заявил председатель Национального союза журналистов.
Напомним,
- 4 мая глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил о жестоком избиении известного местного журналиста Вадима Комарова. После нападения Комаров находился в реанимации "в чрезвычайно тяжелом состоянии". Его прооперировали, после чего Комаров впал в кому.
- По факту нападения на Комарова полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), однако потом переквалифицировала в ст.115 УК (Покушение на умышленное убийство).
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