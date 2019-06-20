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Избитый 4 мая в Черкассах журналист Комаров умер, не выходя из комы

Четверг, 20 июня 2019, 07:32
Избитый 4 мая в Черкассах журналист Комаров умер, не выходя из комы

Черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, умер.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", - написал он.

Томиленко отметил, что единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы", - пояснил Томиленко.

Он добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - заявил председатель Национального союза журналистов.

Напомним

  • 4 мая глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил о жестоком избиении известного местного журналиста Вадима Комарова. После нападения Комаров находился в реанимации "в чрезвычайно тяжелом состоянии". Его прооперировали, после чего Комаров впал в кому.
  • По факту нападения на Комарова полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), однако потом переквалифицировала в ст.115 УК (Покушение на умышленное убийство).

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Темы: убийствоСМИсвобода слова
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