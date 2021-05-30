На лето карантин могут ослабить – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина на летний период.

Источник: Ляшко в интервью ТСН

Прямая речь: "Да, на летний период" (могут ослабить карантин – ред.)

"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".

Детали: Министр добавил, что нужно искать золотую середину между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.