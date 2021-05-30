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На лето карантин могут ослабить – Ляшко

Воскресенье, 30 мая 2021, 22:40

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина на летний период.

Источник: Ляшко в интервью ТСН

Прямая речь: "Да, на летний период" (могут ослабить карантин – ред.)

"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".

Детали: Министр добавил, что нужно искать золотую середину между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

Темы: Ляшко Викторкарантин


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