Температура летом может достигать 40 градусов – Укргидрометцентр

Температура воздуха летом может достигать 40 градусов.

Источник: директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным ... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большую количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет".

Детали: По словам Кульбиды, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Напомним: