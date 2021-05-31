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Температура летом может достигать 40 градусов – Укргидрометцентр

Понедельник, 31 мая 2021, 22:14
Температура летом может достигать 40 градусов – Укргидрометцентр

Температура воздуха летом может достигать 40 градусов.

Источник: директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным ... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большую количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет".

Детали: По словам Кульбиды, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Напомним:

  • В ближайшие сутки над Украиной продолжит господствовать холодная воздушная масса, а в юго-восточную половину страны циклон, перемещающийся с Черного моря, принесет обильные дожди и порывистый ветер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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