Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе

Вторник, 4 мая 2021, 00:47

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда сообщили о разводе после 27 лет супружеской жизни.

Источник: The Guardian, CNN

Дословно из заявления супругов Гейтс: "Мы воспитали трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире для обеспечения людям здоровой, продуктивной жизнью".

"Мы продолжаем разделять веру в общую миссию и работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара".

Детали: Одна из самых богатых пар в мире после 27 лет пребывания в браке сообщила о разводе.

Билл Гейтс является не только одним из богатейших людей в мире, но и известным филантропом.

У пары есть трое детей.

По данным налоговой декларации, их фонд располагает активами на сумму более 51 млрд долларов.

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году в компании Microsoft, которую Билл Гейтс основал и в то время работал в должности генерального директора.

Они поженились на Гавайях в 1994 году.

В течение последнего года Гейтс через свой фонд присоединился к борьбе с Covid-19 и усилиям по разработке и распространение вакцин по всему миру.

По состоянию на декабрь 2020 фонд выделил 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией.

Напомним: Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2.

Темы: общество


powered by lun.ua
Главное сегодня

США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины

Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе

фото, видеоНа дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована

Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича

фотоВодохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет

Все новости...
общество
Христос онлайн
Красная зона
Четыре жизни после смерти. Как мама семинариста спасла рыбалку, продавщицу и учителя
Последние новости
00:47
Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе
23:58
США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины
23:27
ЕС выразил протест послу РФ из-за санкций против еврочиновников
22:50
Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД – блогер Ивангай
21:45
Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе
21:05
фото, видеоНа дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована
20:39
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
20:05
Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича
19:23
Кулеба о военной угрозе от РФ: Иногда силу можно остановить только силой
19:05
Во Франции начала действовать первая фаза ослабления ковидных ограничений
Все новости...