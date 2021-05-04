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Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе

Вторник, 4 мая 2021, 00:47
Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда сообщили о разводе после 27 лет супружеской жизни.

Источник: The Guardian, CNN

Дословно из заявления супругов Гейтс: "Мы воспитали трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире для обеспечения людям здоровой, продуктивной жизнью".

"Мы продолжаем разделять веру в общую миссию и работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара".

Детали: Одна из самых богатых пар в мире после 27 лет пребывания в браке сообщила о разводе.

Билл Гейтс является не только одним из богатейших людей в мире, но и известным филантропом.

У пары есть трое детей.

По данным налоговой декларации, их фонд располагает активами на сумму более 51 млрд долларов.

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году в компании Microsoft, которую Билл Гейтс основал и в то время работал в должности генерального директора.

Они поженились на Гавайях в 1994 году.

В течение последнего года Гейтс через свой фонд присоединился к борьбе с Covid-19 и усилиям по разработке и распространение вакцин по всему миру.

По состоянию на декабрь 2020 фонд выделил 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией.

Напомним: Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2.

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Темы: общество
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