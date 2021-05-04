Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывший британский разведчик составил  на Трампа еще одно "досье" – СМИ

Вторник, 4 мая 2021, 09:42
Бывший британский разведчик составил  на Трампа еще одно досье – СМИ

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который составил "досье" на 45-го президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второй такой документ во время его президентства. 

Источник: "The Telegraph" со ссылкой на источники

Детали: Кристофер Стил составил первое "досье" в период с июня по декабрь 2016 года. Оно попало в СМИ в январе 2017 года.

Издание полагает, что он продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Второе "досье" содержит новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы – в частности, связях с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе.

Предыстория:

  • Первое "досье" на Дональда Трампа было опубликовано в издании "BuzzFeed" в январе 2017 года. В документе на 35 страниц говорилось о сговоре представителей предвыборного штаба Трампа с российскими спецслужбами, которые делились с командой Трампа "компроматом" на Хиллари Клинтон. 
  • Автором досье была не американская разведка, а британский специалист по контрразведке Кристофер Стил. С 2006 по 2009 год он руководил отделом по России в штаб-квартире Секретной разведывательной службы (MI6) в Лондоне. В 2009 году он стал соучредителем частной разведывательной компании Orbis Business Intelligence.
  • В январе 2018 года адвокат Трампа Майкл Коэн подал иск о клевете на "BuzzFeed" за "российское досье", которое он называл фейковым.
  • В январе 2021 года глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм опубликовал ряд дополнительных документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между членами компанды Трампа и Россией.

Знать больше: В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампразведкаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: