Бывший британский разведчик составил  на Трампа еще одно "досье" – СМИ

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который составил "досье" на 45-го президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второй такой документ во время его президентства.

Источник: "The Telegraph" со ссылкой на источники

Детали: Кристофер Стил составил первое "досье" в период с июня по декабрь 2016 года. Оно попало в СМИ в январе 2017 года.

Издание полагает, что он продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Второе "досье" содержит новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы – в частности, связях с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе.

Предыстория:

Первое "досье" на Дональда Трампа было опубликовано в издании "BuzzFeed" в январе 2017 года. В документе на 35 страниц говорилось о сговоре представителей предвыборного штаба Трампа с российскими спецслужбами, которые делились с командой Трампа "компроматом" на Хиллари Клинтон.

Автором досье была не американская разведка, а британский специалист по контрразведке Кристофер Стил. С 2006 по 2009 год он руководил отделом по России в штаб-квартире Секретной разведывательной службы (MI6) в Лондоне. В 2009 году он стал соучредителем частной разведывательной компании Orbis Business Intelligence.

В январе 2018 года адвокат Трампа Майкл Коэн подал иск о клевете на "BuzzFeed" за "российское досье", которое он называл фейковым.

В январе 2021 года глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм опубликовал ряд дополнительных документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между членами компанды Трампа и Россией.

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