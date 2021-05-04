Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бывший британский разведчик составил  на Трампа еще одно "досье" – СМИ

Вторник, 4 мая 2021, 09:42

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который составил "досье" на 45-го президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второй такой документ во время его президентства. 

Источник: "The Telegraph" со ссылкой на источники

Детали: Кристофер Стил составил первое "досье" в период с июня по декабрь 2016 года. 

Издание полагает, что он продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Стил поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Второе "досье" содержит новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы – в частности, связях с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе.

Предыстория:

  • Первое "досье" на Дональда Трампа было опубликовано в издании "BuzzFeed" в январе 2017 года. В документе на 35 страниц говорилось о сговоре представителей предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами, которые делились с командой Трампа "компроматом" на Хиллари Клинтон. 
  • Автором досье была не американская разведка, а британский специалист по контрразведке Кристофер Стил. С 2006 по 2009 год он руководил отделом по России в штаб-квартире Секретной разведывательной службы (MI6) в Лондоне. В 2009 году он стал соучредителем частной разведывательной компании Orbis Business Intelligence.
  • В январе 2018 года адвокат Трампа Майкл Коэн подал иск о клевете на "BuzzFeed" за "российское досье", которое он называл фейковым.

Знать больше: В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате

Темы: ТрампразведкаСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном

После праздника COVID подтвердили 2,5 тысячам украинцев, госпитализировали 1 325 человек

COVID-19 в Европе: изменились лидеры по количеству новых случаев

Немецкие экологи подали иск против "Северного потока-2"

Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе

США и Британия заявили о совместном противодействии агрессии РФ против Украины

Все новости...
Трамп
В США опубликовали стенограмму разговора Джулиани с Ермаком о "деле Байдена"
В офисе и квартире Джулиани провели обыск
Зеленский пока не знает, с кем в Украины больше "химии" – Трампом или Байденом
Последние новости
09:49
В Польше после локдауна полностью открылись торговые центры
09:42
Бывший британский разведчик составил  на Трампа еще одно "досье" – СМИ
09:41
В Канаде не советуют вакцину от Johnson&Johnson для людей до 30 лет
08:53
В Испании в апреле число смертей от коронавируса упало до самого низкого уровня с сентября
08:49
фото, видеоВ Мехико обрушился мост метро вместе с поездом: есть погибшие
08:19
Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном
08:17
После праздника COVID подтвердили 2,5 тысячам украинцев, госпитализировали 1 325 человек
08:00
Главные новости понедельника и ночи: декларация 5 стран, фильм об убийстве Гонгадзе на английском
07:45
Российские оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ
07:13
В ВОЗ назвали сумму, необходимую для вакцинации взрослого населения мира
Все новости...