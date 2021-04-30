Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киевская и Николаевская области с 1 мая будут жить в карантине "желтой" зоны

Пятница, 30 апреля 2021, 13:27

Киевская и Николаевская области с 1 мая переходят из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую" и смогут ослабить картинные ограничения, решила комиссия ТЭБ и ЧС.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей.

Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

 
covid19.gov.ua
 
covid19.gov.ua

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киев будет жить по правилам "оранжевой зоны" – Кличко

США призывают своих граждан, у которых заканчивается виза, покинуть Россию

К вывозу Чауса из Молдовы могли быть причастны еще четыре украинца – СМИ

Еще две области станут из красных желтыми – Ляшко

обновлено от 6:37, видео В Израиле 44 человека погибли в давке на религиозном празднике

В Украине новый рекорд прививок и еще 120 вакцинированных второй дозой

Все новости...
карантин
Киев будет жить по правилам "оранжевой зоны" – Кличко
Еще две области станут из красных желтыми – Ляшко
"Слуги народа" во время локдауну собирались в гостинично-ресторанном комплексе – "Схемы"
Последние новости
13:33
Витренко рассчитывает уже в этом году улучшить результаты работы "Нафтогаза"
13:27
Киевская и Николаевская области с 1 мая будут жить в карантине "желтой" зоны
13:25
В МИД рассказали о темах визита Блинкена
13:22
Первая европейская страна открыла почетное консульство на Донбассе
13:20
фото, видеоМошенники продавали топ-должность в полиции: один представлялся "преемником Авакова"
13:18
Госдолг Украины сократился на 40 миллиардов в течение марта
13:12
фотоБоевики применили мины на Донбассе
13:05
Киев будет жить по правилам "оранжевой зоны" – Кличко
12:53
Абитуриенты впервые смогут поступать в частные вузы "на государственное"
12:33
В Киеве COVID заболели 868 человек, в больницы положили почти три сотни больных
Все новости...