Киевская и Николаевская области с 1 мая будут жить в карантине "желтой" зоны
Киевская и Николаевская области с 1 мая переходят из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую" и смогут ослабить картинные ограничения, решила комиссия ТЭБ и ЧС.
Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов и Telegram-канал Коронавірус_інфо
Прямая речь Немчинова: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей.
Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".
Детали: С этой субботы "красная" зона карантина будет действовать в 7 регионах Украины, "желтая" – в 8-ми, остальные – "оранжевые".
В желтых зонах, в частности, снимаются ограничения на работу кафе и ресторанов; кинотеатры, драмтеатры и другие учреждения культуры смогут работать с доступностью половины мест в залах.
Этому предшествовало: 28 апреля комиссия ТЭБ и ЧС позволила Киеву выйти из "красной" зоны в "желтую" после 30 апреля. С 1 мая Киев ослабляет строгий карантин, но в городе будут действовать правила "оранжевой зоны" эпидопасности.
Утром 30 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения готовит представление в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе Киевской и Николаевской областей с красного на желтый уровень эпидемической опасности.
Предыстория:
- Еще 28 апреля Киев и Киевская область, а также Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области были в красной зоне эпидемической опасности по показателям распространения болезни COVID-19.
- В тот же день Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин с 1 мая.
- 29 апреля Украина занимала 11 место в мире и 4-е в Европе по суточному количеству случаев заболевания, а также 7 место в мире и 2 место в Европе по количеству летальных случаев в сутки.
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