Киевская и Николаевская области с 1 мая будут жить в карантине "желтой" зоны

Киевская и Николаевская области с 1 мая переходят из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую" и смогут ослабить картинные ограничения, решила комиссия ТЭБ и ЧС.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов и Telegram-канал Коронавірус_інфо

Прямая речь Немчинова: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей.

Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

Детали: С этой субботы "красная" зона карантина будет действовать в 7 регионах Украины, "желтая" – в 8-ми, остальные – "оранжевые".

В желтых зонах, в частности, снимаются ограничения на работу кафе и ресторанов; кинотеатры, драмтеатры и другие учреждения культуры смогут работать с доступностью половины мест в залах.

Этому предшествовало: 28 апреля комиссия ТЭБ и ЧС позволила Киеву выйти из "красной" зоны в "желтую" после 30 апреля. С 1 мая Киев ослабляет строгий карантин, но в городе будут действовать правила "оранжевой зоны" эпидопасности.

Утром 30 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения готовит представление в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе Киевской и Николаевской областей с красного на желтый уровень эпидемической опасности.

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