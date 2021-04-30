Киевская и Николаевская области с 1 мая будут жить в карантине "желтой" зоны
Киевская и Николаевская области с 1 мая переходят из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую" и смогут ослабить картинные ограничения, решила комиссия ТЭБ и ЧС.
Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram
Прямая речь: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей.
Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".