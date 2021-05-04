У Порошенко заявляют, что он не контролирует оффшоры и что ОП следит за ним на Кипре

Партия "Европейская солидарность" уверяет, что Петр Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, владение которыми ему приписывают авторы расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им подробные (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов.

Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый раз распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты.

К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала.

Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска о новом фейке".

Детали: В команде Порошенко заявляет, что скульптуры и картины, упомянутые в материале, были приобретены на средства, с которых уплачены налоги; они легально ввезены в Украину со всеми таможенными платежами, Петр Порошенко указывает их в декларациях.

"В прошлом году Порошенко публично представил и сами произведения искусства, и всю документальную базу, подтверждающую законность их происхождения", – заявляют в партии.

"Юристы Порошенко с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, затронутые в фейк-расследовании OCCRP", – добавляют там.

В "ЕС" отмечают, что предварительный ответ от юристов Порошенко OCCRP получила еще 25 февраля, но материал выпустила только 3 мая.

"По стечению обстоятельств он идеально вписался в чорнопиарную кампанию, которую именно в понедельник инспирировал Офис президента вокруг майского отдыха Порошенко на Кипре", – заявляет партия.

3 мая "Европейская солидарность" опубликовала в Facebook заявление, что Петр Порошенко отправляется на четырехдневный отдых на Кипр, а Офис президента Владимира Зеленского якобы отправил туда работников Главного управления разведки и Службы внешней разведки следить за бывшим президентом.

Дословно: "Офис президента, который уже несколько лет ведет незаконное наблюдение за лидером оппозиции, нелегально и беззастенчиво используя для этого правоохранительные органы и спецслужбы, и на этот раз поставил задачу отправить на остров работников ГУР и СВР.

После предательского срыва спецоперации по задержанию российских боевиков из частной армии Вагнера и позорного провала с похищением судьи Чауса в Молдове, Зеленский послал своих вуайеристов подсматривать за Порошенко на Кипр.

Для экономии бюджетных ресурсов предлагаем Офису президента предоставить личный электронный адрес Зеленского, и Порошенко может отправлять фоторепортажи и видеоотчеты непосредственно ему, раз такой интерес".

Этому предшествовало: 3 мая Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщил, что Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции.

OCCRP сообщил, что юридические советники экс-президента опровергли его отношение к оффшорным компаниям: "Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этим компаний".

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