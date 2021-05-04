Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры – OCCRP

Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции.

Источник: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Детали: По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

В случае с шестью из этих компаний OCCRP смог установить с помощью переписки по электронной почте и другой документации, что их контролирует лично Порошенко. Другие заключали сделки, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не обнаружил четких доказательств того, что он контролировал их.

В частности, email-переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.

Официально бенефициарным владельцем "Vernon Holdings" и большинства из упомянутых шести компаний в документах "Райффайзен" значился Сергей Зайцев.

В 2016 году он уже отрицал, что руководил "Intraco" в пользу Порошенко. Сейчас он не ответил на запрос о комментарии.

По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко построил поместье за ​​пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Петр Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей мебели.

В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd.

"Райффайзен" обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов.

В апреля 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них – полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море".

Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его отношение к оффшорным компаниям: "Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этим компаний".

Этому предшествовало: