Еще 4 области могут выйти из "красной" зоны

Вскоре Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если улучшение эпидситуации у них сохранится.

Источник: пресс-служба главного санитарного врача Виктора Ляшко

Дословно: "Улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней".

Детали: С 5 мая в Житомирской области будут ослаблены карантинные мероприятия, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в оранжевую.

Предыстория: