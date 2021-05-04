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Еще 4 области могут выйти из "красной" зоны

Вторник, 4 мая 2021, 15:08
Фото 5.ua

Вскоре Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если улучшение эпидситуации у них сохранится.

Источник: пресс-служба главного санитарного врача Виктора Ляшко

Дословно: "Улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней".

Детали: С 5 мая в Житомирской области будут ослаблены карантинные мероприятия, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в оранжевую.

Предыстория: 

  • С 1 мая КиевКиевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую".
  • Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин


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