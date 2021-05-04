Еще 4 области могут выйти из "красной" зоны
Вторник, 4 мая 2021, 15:08
Вскоре Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области смогут выйти из красной зоны карантина, если улучшение эпидситуации у них сохранится.
Источник: пресс-служба главного санитарного врача Виктора Ляшко
Дословно: "Улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.
При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней".
Детали: С 5 мая в Житомирской области будут ослаблены карантинные мероприятия, регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в оранжевую.
Предыстория:
- С 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности в "желтую".
- Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.
Украинская правда