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Вакцину Pfizer разрешат детям старше 12 лет в США

Вторник, 4 мая 2021, 21:47

Регулятор США планирует на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer от коронавируса детям от 12 до 15 лет.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Сейчас прививки препаратом могут получить лица старше 16 лет. В то же время, Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США изучает данные исследования, проведенного компанией Pfizer. В нем приняли участие 2260 детей в возрасте от 12 лет. Отмечается, что препарат показал стопроцентную эффективность и был хорошо воспринят детским организмом.

Кроме того, продолжаются исследования эффективности препарата на детях от 2 до 11 лет. Результаты обещают обнародовать в сентябре.

Что предшествовало: За последние сутки в США сделали 4 миллиона прививок. В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Темы: вакцинациякоронавирус
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