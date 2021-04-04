В США сделали рекордное количество прививок за сутки

За последние сутки в США сделали 4 миллиона прививок.

Источник: CNN со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний США, The New York Times

Детали: Отмечается, что 4 млн вакцинаций в сутки - это рекордный показатель.

Следовательно, в среднем за семь дней в США делали около 3 млн вакцинаций в день.

Согласно трекером вакцинации на сайте NYT, 31% жителей США получили одну дозу вакцины от COVID-19, 18% - полностью привиты, то есть получили две дозы.

Напомним: