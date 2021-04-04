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В США сделали рекордное количество прививок за сутки

Воскресенье, 4 апреля 2021, 01:33

За последние сутки в США сделали 4 миллиона прививок.

Источник: CNN со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний США, The New York Times

Детали: Отмечается, что 4 млн вакцинаций в сутки - это рекордный показатель.

Следовательно, в среднем за семь дней в США делали около 3 млн вакцинаций в день.

Согласно трекером вакцинации на сайте NYT, 31% жителей США получили одну дозу вакцины от COVID-19, 18% - полностью привиты, то есть получили две дозы.

Напомним:

  • Вакцинация в США началась 14 декабря. 
  • В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.
  • В средине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
  • Также Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус


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