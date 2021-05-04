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США выступают против газопровода "Северный поток-2" – Блинкен

Вторник, 4 мая 2021, 22:35

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2".

Источник: пресс-служба Госдепа, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс

Детали: Госсекретарь США во время встречи министром иностранных дел Германии Хайко Маасом выступил против газопровода "Северный поток - 2".

Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана.

Также Маас подчеркнул важность координации повестки дня НАТО на период до 2030 года, вывода войск из Афганистана и поддержки Украины перед лицом агрессии России.

Блинкен встретился с Маасом в кулуарах встречи министров G7 в Лондоне.

Напомним: 

  • Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.
  • Блинкен в интервью заявил, что в Госдепартаменте США очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияГерманияСеверный поток-2


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