США выступают против газопровода "Северный поток-2" – Блинкен
Вторник, 4 мая 2021, 22:35
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2".
Источник: пресс-служба Госдепа, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс
Детали: Госсекретарь США во время встречи министром иностранных дел Германии Хайко Маасом выступил против газопровода "Северный поток - 2".
Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана.
Также Маас подчеркнул важность координации повестки дня НАТО на период до 2030 года, вывода войск из Афганистана и поддержки Украины перед лицом агрессии России.
Блинкен встретился с Маасом в кулуарах встречи министров G7 в Лондоне.
Напомним:
- Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.
- Блинкен в интервью заявил, что в Госдепартаменте США очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.
Украинская правда