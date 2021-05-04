США выступают против газопровода "Северный поток-2" – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2".

Источник: пресс-служба Госдепа, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс

Детали: Госсекретарь США во время встречи министром иностранных дел Германии Хайко Маасом выступил против газопровода "Северный поток - 2".

Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана.

Также Маас подчеркнул важность координации повестки дня НАТО на период до 2030 года, вывода войск из Афганистана и поддержки Украины перед лицом агрессии России.

Блинкен встретился с Маасом в кулуарах встречи министров G7 в Лондоне.

Напомним: