США отправят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам – Байден

Об отправке другим странам около 10% от всех вакцин против коронавируса производства Соединенных Штатов заявил президент Джо Байден.

Источник: Байден во время выступления в Белом доме, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы взяли на себя обязательства отправить 60 миллионов доз вакцины (против COVID-19 – ред.) AstraZeneca в другие страны, начиная с этого месяца до июня.

Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру".

Детали: Байден назвал этот шаг "важным гуманитарным обязательствам" США – в дополнение к участию Америки в программе COVAX.

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