США отправят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам – Байден
Среда, 5 мая 2021, 01:12
Об отправке другим странам около 10% от всех вакцин против коронавируса производства Соединенных Штатов заявил президент Джо Байден.
Источник: Байден во время выступления в Белом доме, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Мы взяли на себя обязательства отправить 60 миллионов доз вакцины (против COVID-19 – ред.) AstraZeneca в другие страны, начиная с этого месяца до июня.
Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру".
Детали: Байден назвал этот шаг "важным гуманитарным обязательствам" США – в дополнение к участию Америки в программе COVAX.
Предыстория:
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в начале февраля заявила, что Соединенные Штаты предоставят новую помощь Украине в ее усилиях по получению и распространению вакцин против COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели.
- В феврале чиновники заявили, что администрация США не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцин против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.
- Ряд европейских стран, Пакистан и США в конце апреля отправили Индии помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране.