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США отправят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам – Байден

Среда, 5 мая 2021, 01:12
США отправят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам – Байден

Об отправке другим странам около 10% от всех вакцин против коронавируса производства Соединенных Штатов заявил президент Джо Байден.

Источник: Байден во время выступления в Белом доме, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы взяли на себя обязательства отправить 60 миллионов доз вакцины (против COVID-19 – ред.) AstraZeneca в другие страны, начиная с этого месяца до июня.

Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру".

Детали: Байден назвал этот шаг "важным гуманитарным обязательствам" США – в дополнение к участию Америки в программе COVAX.

Предыстория:

  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в начале февраля заявила, что Соединенные Штаты предоставят новую помощь Украине в ее усилиях по получению и распространению вакцин против COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели.
  • В феврале чиновники заявили, что администрация США не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцин против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США в конце апреля отправили Индии помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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