США предоставят дополнительную помощь Украине на COVID-вакцинацию

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты предоставят новую помощь Украине в ее усилиях по получению и распространению вакцин против COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели.

Источник: посольство США в Украине в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Квин: "В ближайшее время состоится массовое развертывание вакцин - чрезвычайно сложный, однако амбициозный процесс - и я с радостью сообщаю, что Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer, будет доставлена ​​в Украину в рамках Covax ".

Детали: Отмечается, что благодаря этой новой помощи органы здравоохранения Украины смогут обеспечить безопасное хранение и транспортировку вакцины при чрезвычайно низких температурах, необходимых для вакцины Pfizer.

Поскольку государственный сектор здравоохранения не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах, Украина нуждалась в поддержке для того, чтобы очень быстро организовать логистику, подчеркнула Квин.

Она добавила, что помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит заключить контракты с логистической фирмой в поддержку Министерства здравоохранения по получению, хранению и транспортировке первых доз вакцины по всей стране.

Прямая речь Квин: "Это не самый большой вклад сегодня, но он осуществлен в переломный момент. Он базируется на нашем многолетнем партнерстве с Украиной для поддержки реформы здравоохранения и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID.

Как вы знаете, мы уже предоставили Украине помощь в размере 48 млн долларов только на борьбу с COVID, в дополнение к нашему текущему сотрудничеству в борьбе с туберкулезом, ВИЧ, для поддержки реформы здравоохранения, программ по психическому здоровью и инвалидности. Мы рады, что нам удалось быстро мобилизовать ресурсы из этих текущих программ для удовлетворения этой конкретной и необходимости".

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