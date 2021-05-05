Убийство Флойда: признанный виновным полицейский хочет повторного суда

В США адвокат бывшего полицейского Дерека Човина, признанного виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, 4 мая подал ходатайство о проведении повторного суда над своим подзащитным.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Адвокат Эрик Нельсон утверждает, что во время процесса судья и обвинение допустили серьезные ошибки, которые привели к вынесению присяжными вердикта, "противоречащего закону".

Защитник Човин настаивает, что судья необоснованно отказался секвестировать присяжных на время суда, то есть изолировать их от доступа к внешней информации, которая могла бы повлиять на их решение.

Защита считает, что судья неправомерно отказался перенести судебный процесс из Миннеаполиса в другой город, где бы можно было набрать более беспристрастных присяжных.

Нельсон также утверждает, что присяжные "чувствовали угрозу... и не выполняли инструкции судьи" при обсуждении вердикта.

Адвокат просит провести слушания по этому вопросу.

О конкретных претензиях защиты, связанные с поведением присяжных во время процесса, пока не сообщается. Но в последние дни внимание американской прессы было приковано к одному из присяжных, 31-летнему Брэндону Митчеллу.

В СМИ появилась фотография Митчелла, на которой он носит черную футболку с надписью "Уберите колено с нашей шеи". Этот снимок был сделан в прошлом году во время митинга, посвященного 57-летию "Марша на Вашингтон", возглавляемого Мартином Лютером Кингом.

Ходатайство о проведении повторного суда с другим жюри присяжных может стать предварительным этапом перед обжалованием приговора в суде высшей инстанции в случае отказа в ходатайстве судьей.

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