Повторное вскрытие Джорджа Флойда показало причину смерти

Повторное вскрытие, проведенное сторонними медицинскими экспертами, которых привлекла семьей погибшего, установило, что 46-летний Джордж Флойда умер от отсутствия кровотока в мозг.

Источник: адвокат семьи Флойда Бен Крамп, сообщает the guardian

Детали: Как указано в заключении врачей, Джордж Флойд умер от отсутствию кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. В отчете о вскрытии также указано, что Флойд, вероятно, "умер на месте происшествия".

Прямая речь адвоката: "Джордж умер, потому что ему нужно было вдохнуть, вдохнуть воздух".

Детали: Ранее сообщалось, что согласно с результатами первого вскрытия, проведенного центром судебно-медицинских экспертиз, Флойд не был задушен, а умер от слабого здоровья в сочетании с стрессом от задержания.

Напомним:

В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.

Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.

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