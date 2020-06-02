Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Повторное вскрытие Джорджа Флойда показало причину смерти

Вторник, 2 июня 2020, 01:02
Повторное вскрытие Джорджа Флойда показало причину смерти

Повторное вскрытие, проведенное сторонними медицинскими экспертами, которых привлекла семьей погибшего, установило, что 46-летний Джордж Флойда умер от отсутствия кровотока в мозг.

Источник: адвокат семьи Флойда Бен Крамп, сообщает the guardian

Детали: Как указано в заключении врачей, Джордж Флойд умер от отсутствию кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. В отчете о вскрытии также указано, что Флойд, вероятно, "умер на месте происшествия".

Прямая речь адвоката: "Джордж умер, потому что ему нужно было вдохнуть, вдохнуть воздух".

Детали: Ранее сообщалось, что согласно с результатами первого вскрытия, проведенного центром судебно-медицинских экспертиз, Флойд не был задушен, а умер от слабого здоровья в сочетании с стрессом от задержания.

 
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗНЯЛА DARNELLA FRAZIER

Напомним:

  • В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.
  • Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.

Читайте также: "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАполициярасизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
Все новости...
Реклама: