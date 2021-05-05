Оккупанты обстреляли COVID-больницу в Донецкой области
Российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек, пострадавших нет.
Источник: Марьинская городская военно-гражданская администрация
Дословно: "Город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница. Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных на COVID-19 и пневмонию.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются".
Детали: Районная полиция расследует обстрел и принимаются меры для ликвидации последствий.
Напомним 28 мая 2017 года боевики обстреляли здание больницы Красногоровки.