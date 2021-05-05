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Оккупанты обстреляли COVID-больницу в Донецкой области

Среда, 5 мая 2021, 09:35

Российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек, пострадавших нет.

Источник: Марьинская городская военно-гражданская администрация

Дословно: "Город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница. Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных на COVID-19 и пневмонию.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются".

Детали: Районная полиция расследует обстрел и принимаются меры для ликвидации последствий.

Напомним 28 мая 2017 года боевики обстреляли здание больницы Красногоровки.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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