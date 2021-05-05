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Российские наемники обстреляли автомобиль наблюдательной группы

Среда, 5 мая 2021, 11:11

Российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из пулемета автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

Источник: штаб ООС

Дословно: "На фоне увеличения интенсивности обстрелов на Мариупольском направлении, стремясь сорвать системную работу украинской стороны СЦКК, российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы.

3 мая 2021, в автомобиле наблюдательной группы выявлено два выходных пулевые отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм.

В ходе верификации происшествия установлено, что автофургон был разрушен во время обстрела со стороны оккупантов, который был зафиксирован около 18:40 из стороны временно оккупированной Ужовки в направлении населенного пункта Водяное. Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющего режима прекращения огня.

Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон".

Детали: Украинская сторона СЦКК собрала доказательства и направила ноту в адрес СММ ОБСЕ.

 

Что было раньше: Российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек, пострадавших нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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