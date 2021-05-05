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"Медицинская тайна": Минздрав не называет вакцинированных нардепов

Среда, 5 мая 2021, 11:41
Медицинская тайна: Минздрав не называет вакцинированных нардепов

В Министерстве здравоохранения не могут сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.

Источник: ответ на запрос "Украинской правды".

Дословно: "Директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости рассмотрел запрос на получение публичной информации, который поступил от Государственного управления делами, по вакцинации народных депутатов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 и сообщает.

Запрашиваемая информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации".

Напомним:

  • С начала кампании две дозы вакцин получили 303 человека, из которых два человека получили первую дозу за рубежом. Всего привито 759 434 человека.
  • В марте Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.
  • Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.

Украинская правда

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Темы: МинздраввакцинацияВерховная Радакоронавирус
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