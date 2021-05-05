"Медицинская тайна": Минздрав не называет вакцинированных нардепов

В Министерстве здравоохранения не могут сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.

Источник: ответ на запрос "Украинской правды".

Дословно: "Директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости рассмотрел запрос на получение публичной информации, который поступил от Государственного управления делами, по вакцинации народных депутатов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 и сообщает.

Запрашиваемая информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации".

Напомним: