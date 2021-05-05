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"Медицинская тайна": Минздрав не называет вакцинированных нардепов

Среда, 5 мая 2021, 11:41

В Министерстве здравоохранения не могут сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.

Источник: ответ на запрос "Украинской правды".

Дословно: "Директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости рассмотрел запрос на получение публичной информации, который поступил от Государственного управления делами, по вакцинации народных депутатов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 и сообщает.

Вопрошание информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации".

Напомним: С начала кампании две дозы вакцин получили 303 человека, из которых два человека получили первую дозу за рубежом.

Всего привито 759 434 человека.

Украинская правда
Темы: МинздраввакцинацияВерховная Радакоронавирус


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