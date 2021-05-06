Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет обсуждать список военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.

Источник: Кулеба в CNN

Детали: В частности, Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.

Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".

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