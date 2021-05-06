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Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии — Кулеба

Четверг, 6 мая 2021, 07:03
Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет обсуждать список военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.

Источник: Кулеба в CNN

Детали: В частности, Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.

Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".

Предыстория:

  • Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.
  • Кроме Кулебы, Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
  • Во время визита будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины. Также планируется обсудить взаимодействие в сфере торговли и инвестиций.
  • В США заявили, что у визита есть цель подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях постоянной агрессии России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКулеба Дмитрий
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