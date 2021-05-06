Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии — Кулеба
Четверг, 6 мая 2021, 07:03
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет обсуждать список военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.
Источник: Кулеба в CNN
Детали: В частности, Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.
Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.
Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".
Предыстория:
- Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.
- Кроме Кулебы, Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- Во время визита будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины. Также планируется обсудить взаимодействие в сфере торговли и инвестиций.
- В США заявили, что у визита есть цель подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях постоянной агрессии России.