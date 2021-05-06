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На сайте Рады появился законопроект про онлайн-прописку

Четверг, 6 мая 2021, 17:29

На сайте Верховной Рады появился законопроект, принятие которого позволит, осуществлять регистрацию места проживания онлайн.

Источник: сообщение Минцифры, интервью минстра цифровой трансформации Михаила Федорова Громадському радио

Детали: Законопроект № 5463 под названием "Проект Закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" уже появился на сайте Рады.

По словам Федорова, после принятия законопроекта услуга будет доступна всем украинцам - независимо от того, какой паспорт они имеют, - бумажный или ID-карту.

Кроме того, будет отменено штамп в паспорте о регистрации места жительства.

Прямая речь Федорова: "Этим законом мы отменяем штамп в паспорте и выписка из ID-карты о прописке. Больше не будет необходимости ходить в ЦНАП или военкоматы.

Достаточно лишь авторизоваться в приложении Дия или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжите прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой.

Например, оформление пенсий или получения высокоспециализированной медицинской помощи".

"На портале Дия нужно будет только указать адрес, по которому фактически проживаете. Те, у кого уже есть недвижимость, получат прописку за сутки. Для декларирования места жительства в другом месте (например, в квартире арендодателя) нужно будет его согласие, которое он тоже может дать онлайн".

Предыстория:

  • Ранее Федоров заявлял, что онлайн-прописку запустят 17 мая на Дия Саммите.

Темы: Верховная Радаобщество


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