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"Шахтер" победил "Минай" в скандальном матче: закарпатцы отказывались выходить на поле

Четверг, 6 мая 2021, 21:26

Донецкий "Шахтер" обыграл "Минай" в матче 25 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 4:0.

Поединок прошел в Киеве в четверг 6 мая.

Правда, эта игра имела все шансы не состояться. За пару часов до игры в СМИ появилась информация, что "Минай" не приедет на НСК "Олимпийский" на матч с "Шахтером". Закарпатская команда таки прибыла на стадион, но с 40-минутным опозданием. В дальнейшем появилась информация, что игроки команды закрылись в раздевалке и не собираются выходить на игру.

Одной из основных причин демарша игроков стала информация, что за день до игры было сделано много ставок в букмекерских конторах на тотал игры более 3,5 мяча, и в самой команде пытаются розибратся с ситуацией, отмечали в СМИ.

По состоянию на 19:02 игра не началась, но уже через 15 минут поступила информация, что футболисты "Миная" таки выйдут на поле. Матч начался с опозданием на 35 минут. Позже стало известно, что "Минай" после матча сделает официальное заявление по событиям вокруг начала самой игры.

Стоит добавить, что владелец "Миная" Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО по борьбе с контрабандой. Многие считали, что после санкций в отношении Пересоляка у "Миная" также будут соответствующие финансовые проблемы.

Что касается самой игры, то "Минай" пытался что-то противопоставить "горнякам", но все было тщетно. Счет еще в первом тайме открыл ударом головой метров с 12 Тарас Степаненко. После удара Дентиньо мяч попал в штангу ворот "Миная".

В заключительные 45 минут встречи "Шахтер" без проблем довел игру до победы, забив еще три мяча. Сначала гол на свой счет записал Манор Соломон, а затем забитым мячом отметился Майкон. На 80-й минуте Угочукву мог забить гол престижа, но не сумел переиграть Анатолия Трубина.

Через минуту Тарас Степаненко оформил дубль, сделав счет 4:0.

После поражения "Шахтеру" "Минай" потерял даже теоретические шансы остаться в Премьер-лиге и команду из Закарпатья ожидает понижение в классе. Донецкая команда после этой победы гарантировала себе второе место за тур до завершения чемпионата.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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