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Один из фигурантов дела о "покушении на Лукашенко" просит статус беженца в Украине

Четверг, 6 мая 2021, 23:25

Один из 10 обвиняемых по делу о "покушении на Александра Лукашенко" глава Могилевской областной организации партии БНФ Виталий Макаренко обратился к Государственной миграционной службе Украины с просьбой о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты украинского государства.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: По данным издания, Макаренко имеет вид на жительство в Украине, где живет его семья.

В то же время он и его адвокат планируют обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы, с одной стороны, сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а с другой - для получения информации об экстрадиции.

Макаренко отметил, что дело против него явно политическое и сфальсифицировано. Он заверил, что не совершал никаких действий, которые можно квалифицировать как заговор или покушение.

Белорус не исключает, что его включили в список фигурантов дела с целью продвижения акцента об "украинском следе".

Прямая речь: "Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной... И потому, что бОльший период времени я провел в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе, я не понимаю, зачем я им нужен".

Детали: Макаренко скептически относится к признанию вины другими участниками дела. "В тюрьме КГБ вы, вероятно, можете в чем-то признаться", - сказал он.

Он убежден, что нынешнее КГБ продолжает традиции репрессивных органов советских времен.

Темы: БеларусьЛукашенко


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