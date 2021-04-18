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"Госпереворот" в Беларуси: в КГБ заявили, что задержанные дают признательные показания

Воскресенье, 18 апреля 2021, 21:41
Госпереворот в Беларуси: в КГБ заявили, что задержанные дают признательные показания

В КГБ Беларуси заявили, что задержанные по делу о попытке "государственного переворота" дают признательные показания.

Источник: начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ

Прямая речь: "В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания.

Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела".

Детали: Представитель КГБ отметил, что оперативные разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев, противоправная деятельность участников террористической группы документировалась на всех этапах.

"Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных Сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение учувствовать в насильственном свержении действующей власти… Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сказал Бычек.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК – заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Что предшествовало: В субботу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США.

По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.

В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов.  

Украинская правда

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Темы: Беларусь
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