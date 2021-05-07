Индия побила собственный COVID-рекорд по количеству новых больных
За сутки 5 мая в мире обнаружили 846 453 новых случая COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в Индии - 414 433 новых заражения. Это больше, нежели рекорд днем ранее - 412 618 больных.
В первую тройку стран мира по количеству новых больных также попали Бразилия - 72 559 больных, США - 47 819.
Кроме того, 24 086 больных в Аргентине, а 22 388 - в Турции.
По этому показателю Украина находится на 20 месте в мире (6 038 больных) - между Ираком (6 233) и Индонезией (5 647). Среди европейских стран Украина - на 8 месте.
За сутки умерли 13 774 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина - седьмая в мире и вторая в Европе.
134,8 млн человек выздоровели от болезни, болеют 18,5 млн.
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Напомним: 5 мая в Украине:
- обнаружили 6 038 новых случаев COVID-19;
- госпитализировали 1849 больных;
- умерли 374 человека;
- выздоровели больше 14 тысяч.