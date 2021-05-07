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Лукашенко сравнил Беларусь с США и назвал "условие" перевыборов

Пятница, 7 мая 2021, 15:23
Лукашенко сравнил Беларусь с США и назвал условие перевыборов

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что согласится на повторные выборы президента страны, но только если вместе с Беларусью это сделают Соединенные Штаты.

Источник: заявление Лукашенко журналистам в пятницу, которое передает БЕЛТА

Прямая речь: "Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы".

Детали: Лукашенко считает, что на последних выборах президента США у Дональда Трампа украли победу.

"И они нам предлагают досрочные выборы. Повторяю: я - за. Вместе с американцами: они накосячили больше", - заметил он.

Псевдопрезиденту кажется, что Запад пытается угнетать Беларусь.

"Это война - на удушение, на то, чтобы удавить, убить и чтобы мы никогда не подняли голову. Потому что мы им не подчинились, не покорились. Не потому что мы такие герои, а потому что это противоречит нашим интересам: мы не хотим больше ходить под чьей-то плеткой. Я и провожу эту политику. Я это обещал и буду делать", - заявил Лукашенко.

Предыстория: Накануне в Лондоне состоялось заседание министров иностранных дел "Большой семерки", где приняли коммюнике, в котором в том числе призвали Лукашенко провести новые свободные и справедливые выборы под международным наблюдением.

Напомним:

  • Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
  • С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым – гарантия безопасности его сторонникам.

Темы: ЛукашенкоСШАБеларусьвиборы
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