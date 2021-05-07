Нетаньяху в разговоре с Путиным вспомнил о Киеве. В ОП предполагают, что речь могла идти о Донбассе

В Кремле сообщили, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, общаясь с президентом РФ Владимиром Путиным, упомянул о своих контактах с представителями Киева. В Офисе президента Украины предположили, что Нетаньяху мог высказаться о посредничестве в решении конфликта на Донбассе.

Источник: сообщения на сайте Кремля, комментарий заместителя главы Офиса президента Михаила Подоляка, предоставленный в ОП

Детали: В сообщении на сайте Кремля указывается, что во время телефонного разговора Путина и Нетаньяху, последний "проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева".

О каких именно контактах ишла речь, в тексте не сообщается. В то же время в Офисе президента Украины предположили, что во время диалога могла подниматься тема решения конфликта на Донбассе.

Прямая речь Подоляка: " Наши отношения с Израилем никогда не сводились и не сводятся к какому-то одному вопросу. Это партнёрство, которое отображается соответствующими результатами в разных сферах. Например, в экономическом сотрудничестве и в торговле, в противодействии пандемии коронавируса, в культурных и образовательных контактах между нашими гражданами. Это и многое другое позволяет Украине и Израилю сотрудничать и политически.

Поэтому абсолютно логично, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху мог бы выступить в роли посредника в контактах с Россией для недопущения эскалации военного противостояния и возвращения к содержательнам переговорам с Россией, в том числе на наивысшем уровне. Сейчас видим отображение активности украинской и израильской стороны".

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