В больнице скончался военный, которого ранили месяц назад на Донбассе
Пятница, 7 мая 2021, 22:34
Умер военный с Полтавщины, которого ранили на Донбассе 9 апреля.
Источник: сообщение в Facebook Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки
Дословно: "Сегодня (7 мая - ред.) перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опришко Юрия Леонидовича.
Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе".
Детали: Прощаться с погибшим бойцом планируют 10 мая в 11:00 в Кременчуге.
Предыстория:
- 10 апреля в отчете за предыдущий день штаб ООС указывал, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение.
Украинская правда