В больнице скончался военный, которого ранили месяц назад на Донбассе

Умер военный с Полтавщины, которого ранили на Донбассе 9 апреля.

Источник: сообщение в Facebook Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Дословно: "Сегодня (7 мая - ред.) перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опришко Юрия Леонидовича.

Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе".

Детали: Прощаться с погибшим бойцом планируют 10 мая в 11:00 в Кременчуге.

Предыстория: