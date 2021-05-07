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В больнице скончался военный, которого ранили месяц назад на Донбассе

Пятница, 7 мая 2021, 22:34
В больнице скончался военный, которого ранили месяц назад на Донбассе

Умер военный с Полтавщины, которого ранили на Донбассе 9 апреля.

Источник: сообщение в Facebook Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Дословно: "Сегодня (7 мая - ред.) перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опришко Юрия Леонидовича.

Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе".

Детали: Прощаться с погибшим бойцом планируют 10 мая в 11:00 в Кременчуге.

Предыстория:

  • 10 апреля в отчете за предыдущий день штаб ООС указывал, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООС
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