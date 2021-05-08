Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские оккупанты возле Южного осуществили дистанционное минирование

Суббота, 8 мая 2021, 07:48
Российские оккупанты возле Южного осуществили дистанционное минирование

В течение суток 7 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, с начала суток 8 мая - два нарушения тишины.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков.

У населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.

С крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а у Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного - еще и с подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

По состоянию на 7:00 утра 8 мае зафиксирован 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним: Умер военный с Полтавщины, которого ранили на Донбассе 9 апреля.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: