Российские оккупанты возле Южного осуществили дистанционное минирование

В течение суток 7 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, с начала суток 8 мая - два нарушения тишины.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков.

У населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.

С крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а у Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного - еще и с подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

По состоянию на 7:00 утра 8 мае зафиксирован 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним: Умер военный с Полтавщины, которого ранили на Донбассе 9 апреля.