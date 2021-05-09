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Добкин пойдет на выборы мэра Харькова как самовыдвиженец

Воскресенье, 9 мая 2021, 22:40
Добкин пойдет на выборы мэра Харькова как самовыдвиженец

Экс-мер Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Михаил Добкин будет баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец.

Источник: Добкин в комментарии журналистам во время чествования в Харькове памяти погибших во Второй мировой войне, передает Укринформ

Прямая речь: "Я буду самовыдвиженцем от харьковчан".

Детали: По словам Добкина, собственной партии у него сейчас нет.

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Темы: ДобкинХарьковвиборы
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