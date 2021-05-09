Добкин пойдет на выборы мэра Харькова как самовыдвиженец
Воскресенье, 9 мая 2021, 22:40
Экс-мер Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Михаил Добкин будет баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец.
Источник: Добкин в комментарии журналистам во время чествования в Харькове памяти погибших во Второй мировой войне, передает Укринформ
Прямая речь: "Я буду самовыдвиженцем от харьковчан".
Детали: По словам Добкина, собственной партии у него сейчас нет.
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Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.
- Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Геннадия Кернеса, который умер от коронавируса еще 17 декабря прошлого года в Германии.