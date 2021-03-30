Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада назначила выборы мэра Харькова на октябрь

Вторник, 30 марта 2021, 19:16
Рада назначила выборы мэра Харькова на октябрь

30 марта народные депутаты поддержали вопрос внеочередных выборов городского головы Харькова.

Источник: заседание парламента

Детали: Постановление поддержали 249 нардепов.

Выборы назначили на воскресенье 31 октября 2021 года.

Читайте также: Геннадий Грозный: правители, которых мы заслужили

Вместо Кернеса. Аваков, олигархи и выборы в Харькове

110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом

Предыстория:

  • Харьковский горсовет 24 февраля прекратил полномочия Кернеса.
  • 17 декабря 2020 мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
  • Депутаты Харьковского городского совета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.
  • В начале декабря 2020 в Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, отказали почки.
  • Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года. У него было подтверждено COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в семнадцатом городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадавиборыХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: