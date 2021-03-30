Рада назначила выборы мэра Харькова на октябрь
Вторник, 30 марта 2021, 19:16
30 марта народные депутаты поддержали вопрос внеочередных выборов городского головы Харькова.
Источник: заседание парламента
Детали: Постановление поддержали 249 нардепов.
Выборы назначили на воскресенье 31 октября 2021 года.
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Предыстория:
- Харьковский горсовет 24 февраля прекратил полномочия Кернеса.
- 17 декабря 2020 мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
- Депутаты Харьковского городского совета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.
- В начале декабря 2020 в Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, отказали почки.
- Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года. У него было подтверждено COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в семнадцатом городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
Украинская правда