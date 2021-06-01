За год автофиксации нарушений ПДД стало в 8 раз меньше – Патрульная полиция

За первый год работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения таких нарушений стало в 8 раз меньше, жертв ДТП также стало меньше.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции 1 июня

Прямая речь Геращенко: "Уровень травматизма по сравнению с европейскими странами значительно выше. За прошлый год погибли 3 554 человека".

Прямая речь Билошицкого: "Используя систему автоматической фиксации открытым способом, а также все другие меры по снижению аварийности, снижению смертности и травматизма на дороге, мы можем отчитаться о первых результатах за этот год. По сравнению с прошлым годом, у нас на 17% уменьшение ДТП с погибшими и на 14% уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с травмированными.

Погибло на 133 человека меньше, травмировались на 1010 человек меньше. Это результаты за 4 месяца".

Детали: Билошицкий также отметил, что за первые сутки запуска системы год назад было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений скоростного режима. По состоянию на 30 мая 2021 года зафиксировано 7 тысяч таких нарушений.

"Эта цифра примерно одинаковая каждый день: 5, 6, 7 тысяч. То есть мы имеем уменьшение нарушений в 8 раз. Однозначно нарушать стали гораздо меньше. Это означает снижение скорости, а это означает снижение вероятности ДТП с пострадавшими и погибшими", – заявил он.

Представитель патрульной полиции сообщил, что за год работы системы автоматической фиксации было составлено 1 738 119 постановлений. Сстолько раз были привлечены к ответственности нарушители скоростного режима, а также те, кто не соблюдал правила проезда по полосе для движения общественного транспорта.

Из этих 1,7 миллиона постановлений 1 479 726 постановлений были выполнены, то есть штрафы были оплачены на общую сумму 259 598 532 гривны. Почти 260 миллионов – это 85% выполненных постановлений, сказал Билошицкий.

Он отметил, что почти 90% всех штрафов оплачиваются в первые 10 дней, в чем есть заслуга и льготного периода, когда человек может оплатить 50% штрафа.

Предыстория:

Система автофиксации нарушений ПДД стартовала 1 июня 2020 года. За первые 8 минут работы в Киеве камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости. За первые 17 часов работы – более 35 тысяч случаев. На второй день работы видеофиксации нарушений правил дорожного движения нарушителей стало меньше на 40%.

30 ноября система автоматической автофиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами "евроблях".

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