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В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Вторник, 1 июня 2021, 19:46

Россия уверяет, что не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину.

Источник: росСМИ "ТАСС" со ссылкой на представителя президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита". 

Детали: В Кремле объяснили, что якобы Путин исходит из того, что объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться, поэтому украинский транзит нужен.

Там также говорят, что этот вопрос лежит исключительно в экономической плоскости, а не политической.

Песков также заявил, что Россия приветствует решение США отказаться от санкций против газопровода "Северный поток-2"

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать за 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Предыстория:

  • В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.
  • Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

Читайте также: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

Украинская правда
Темы: газРосcия


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